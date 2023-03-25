Telegraph: в ЕС рассматривают вопрос санкций против стран Центральной Азии
- AP
Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на документ ЕС.
«Оказание материальной поддержки российским вооружённым силам и оборонно-промышленному комплексу будет иметь серьёзные последствия», — говорится в тексте документа.
По данным издания, ограничения на доступ к единому рынку ЕС могут быть введены против любой страны, компании или частного лица, которые участвуют в реэкспорте в Россию попавших под санкции оборудования и товаров.
Ранее директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов сообщил, что в перечень параллельного импорта в автомобильной отрасли на текущий момент включено более 50 брендов из недружественных стран.
Как пишут «Известия», товары IKEA, а также американских производителей игрушек Hasbro и Mattel также включены в перечень для параллельного импорта.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что значительная часть продукции ушедших из России компаний попадает в Россию по серому (или параллельному) импорту.