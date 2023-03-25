Премьер Польши Моравецкий заявил, что у ЕС уже «меньше аппетита» на санкции против России
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«Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита на новые санкции. Думаю, что имеется, так сказать, усталость», — цитирует его РИА Новости.
По словам Моравецкого, «режиссёром» новых антироссийских ограничений является Польша.
«С одной стороны, мы указываем Еврокомиссии те дыры, те лазейки, которые Россия использует для обхода санкций, а с другой стороны, мы среди тех, кто режиссирует новые пакеты», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений против стран Центральной Азии за якобы помощь России в обходе западных санкций.