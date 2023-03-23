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Corriere della Sera: находившийся под домашним арестом Усс мог тайно покинуть Италию

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Россиянин Артём Усс, ранее помещённый под домашний арест в Италии, вероятно, покинул республику, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Corriere della Sera: находившийся под домашним арестом Усс мог тайно покинуть Италию
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Candoni / EyeEm

Издание не уточняет источники этой информации.

Итальянские правоохранительные органы изучают данные камер наблюдения в жилом комплексе, где жил Усс.

«Вероятно, 40-летний мужчина смог покинуть Италию. Не исключено, что он улетел на частном самолёте из аэропорта «Линате», — пишут журналисты.

Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, был задержан в Италии по запросу США 19 октября 2022 года. Вашингтон ввёл против мужчины санкции. В начале декабря Усс был переведён под домашний арест.

Российский губернатор при этом назвал политизированными обвинения в адрес сына об уклонении от санкций и отмывании денег.

21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на Усса, сломан.

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