Corriere della Sera: находившийся под домашним арестом Усс мог тайно покинуть Италию
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Издание не уточняет источники этой информации.
Итальянские правоохранительные органы изучают данные камер наблюдения в жилом комплексе, где жил Усс.
«Вероятно, 40-летний мужчина смог покинуть Италию. Не исключено, что он улетел на частном самолёте из аэропорта «Линате», — пишут журналисты.
Артём Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, был задержан в Италии по запросу США 19 октября 2022 года. Вашингтон ввёл против мужчины санкции. В начале декабря Усс был переведён под домашний арест.
Российский губернатор при этом назвал политизированными обвинения в адрес сына об уклонении от санкций и отмывании денег.
21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на Усса, сломан.