США, Британия, Франция и Германия не намерены нормализовать отношения с Сирией

Страны Запада, среди которых числятся США, Великобритания, Франция и Германия, не будут нормализовать отношения с Сирией, пока в этой стране не будет найдено политическое разрешение гражданской войны.

Об этом говорится в совместном заявлении правительств этих стран, оно распространено по случаю 12-й годовщины начала конфликта в Сирии.

«Мы не нормализуем отношения с режимом (президента САР Башара. — RT) Асада, мы не финансируем устранение ущерба, нанесённого режимом во время конфликта, и не отменяем санкций. Ради блага сирийского народа, мы не нормализуем (отношения. — RT), пока не будет истинного и долгосрочного прогресса в сторону политического решения», — приводит их заявление ТАСС.

В 2021 году Госдеп США заявил, что позиция страны по отношению к президенту Сирии Башару Асаду не изменилась: Вашингтон считает его ответственным за «убийства собственного народа» и «безразборное насилие».

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг американских союзников от попыток нормализовать отношения с представителями властей Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что истинные цели США в Сирии достаточно понятны, и американцы их особо не скрывали, когда забрали под свой контроль месторождения углеводородов на восточном берегу Евфрата, сельскохозяйственные угодья и «стали там всячески пестовать курдский сепаратизм».

Как подчёркивал сам Асад, Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии. По его мнению, для противостояния гегемонии США нужна коалиция стран.