Лавров рассказал о целях США в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал RT о целях США в Сирии.

«Истинные цели достаточно понятны, и американцы их особо не скрывали, когда они забрали под свой контроль месторождения углеводородов на восточном берегу Евфрата, сельскохозяйственные угодья и стали там всячески пестовать курдский сепаратизм. Это все знают», — сказал министр.

Вместе с тем Лавров добавил, что в настоящий момент американцы получают в Сирии «больше проблем».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг американских союзников от попыток нормализовать отношения с представителями властей Сирии.

В октябре президент США Джо Байден ещё на год продлил действие указа о санкциях в отношении Анкары из-за турецкой военной операции в Сирии. По его словам, она угрожает «подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе».