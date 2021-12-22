Лавров рассказал о целях США в Сирии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал RT о целях США в Сирии.
Лавров рассказал о целях США в Сирии
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Истинные цели достаточно понятны, и американцы их особо не скрывали, когда они забрали под свой контроль месторождения углеводородов на восточном берегу Евфрата, сельскохозяйственные угодья и стали там всячески пестовать курдский сепаратизм. Это все знают», — сказал министр.

Вместе с тем Лавров добавил, что в настоящий момент американцы получают в Сирии «больше проблем».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг американских союзников от попыток нормализовать отношения с представителями властей Сирии.

В октябре президент США Джо Байден ещё на год продлил действие указа о санкциях в отношении Анкары из-за турецкой военной операции в Сирии. По его словам, она угрожает «подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе».

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