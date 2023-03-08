Прокуратура ФРГ подтвердила обыски на судне, которое может быть причастно к теракту на СП
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Об этом сообщает РИА Новости.
«С 18 по 20 января 2023 года федеральная прокуратура обыскала судно в связи с подозрительной его арендой. Есть подозрение, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, взорвавшихся 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море», — сказали в федеральной прокуратуре.
Как ранее писала немецкая газета Die Zeit, диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, предположительно, совершила команда из шести человек.
На судне, которое германское следствие считает причастным к подрывам трубопроводов, обнаружены следы взрывчатки, пишут журналисты.
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву трубопроводов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.
В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.
Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, США и Британия используют метод управляемых утечек в деле вокруг «расследования» терактов, как это уже было много раз.