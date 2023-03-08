Прокуратура ФРГ подтвердила обыски на судне, которое может быть причастно к теракту на СП

Прокуратура Германии подтвердила обыски на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатые вещества для подрыва «Северных потоков».

Об этом сообщает РИА Новости.

«С 18 по 20 января 2023 года федеральная прокуратура обыскала судно в связи с подозрительной его арендой. Есть подозрение, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, взорвавшихся 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море», — сказали в федеральной прокуратуре.

Как ранее писала немецкая газета Die Zeit, диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, предположительно, совершила команда из шести человек.

На судне, которое германское следствие считает причастным к подрывам трубопроводов, обнаружены следы взрывчатки, пишут журналисты.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву трубопроводов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, США и Британия используют метод управляемых утечек в деле вокруг «расследования» терактов, как это уже было много раз.