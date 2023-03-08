Узнать больше

Прокуратура ФРГ подтвердила обыски на судне, которое может быть причастно к теракту на СП

Короткая ссылка
Прокуратура Германии подтвердила обыски на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатые вещества для подрыва «Северных потоков».
Прокуратура ФРГ подтвердила обыски на судне, которое может быть причастно к теракту на СП
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

«С 18 по 20 января 2023 года федеральная прокуратура обыскала судно в связи с подозрительной его арендой. Есть подозрение, что рассматриваемое судно могло использоваться для перевозки взрывных устройств, взорвавшихся 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море», — сказали в федеральной прокуратуре.

Как ранее писала немецкая газета Die Zeit, диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, предположительно, совершила команда из шести человек.

На судне, которое германское следствие считает причастным к подрывам трубопроводов, обнаружены следы взрывчатки, пишут журналисты.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву трубопроводов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что публикации о терактах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом.

В посольстве России в США заявили, что утечки в американских СМИ являются попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается разобраться в данном вопросе.

Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, США и Британия используют метод управляемых утечек в деле вокруг «расследования» терактов, как это уже было много раз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить