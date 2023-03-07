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Zeit: диверсии на «Северных потоках» совершила команда из шести человек

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Диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море, предположительно, совершила команда из шести человек, использовавших поддельные паспорта.

Об этом пишет Die Zeit со ссылкой на данные расследования.

Отмечается, что речь идёт о пяти мужчинах и одной женщине — капитане, двух водолазах, двух помощниках водолазов и женщине-враче.

В статье говорится, что они доставили взрывчатку и разместили её на месте диверсий.

На судне, которое германское следствие считает причастным к подрывам трубопроводов, обнаружены следы взрывчатки.

В статье также говорится, что, как полагает следствие, «следы ведут на Украину».

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

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