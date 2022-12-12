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Страны G7 договорились продолжать усиливать экономическое давление на Россию

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Страны «Группы семи» договорились продолжать оказывать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от ограничительных мер. Об этом говорится в заявлении лидеров G7.
Страны G7 договорились продолжать усиливать экономическое давление на Россию
  • AFP

Отмечается, что страны выразили приверженность «беспрецедентным скоординированным санкционным мерам».

«Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их», — приводит ТАСС фрагмент документа.

12 декабря главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и вернули проект документа на рассмотрение постпредам при ЕС.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что чем дольше длится санкционная эпопея, тем труднее она становится для ЕС.

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