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Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену с 1 января

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Совет Евросоюза на уровне министров внутренних дел согласовал присоединение Хорватии к Шенгенскому пространству.
Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену с 1 января
  • Gettyimages.ru
  • © Aslan Alphan

Об этом сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.

«Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. 

Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству.

При этом министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявлял, что не готов поддержать расширение зоны действия Шенгенского соглашения.

В конце сентября Еврокомиссия опубликовала обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, в какую европейскую страну россияне могут получить «шенген». По его словам, Италия, Испания, Греция продолжают выдавать туристические визы россиянам по тем же правилам, как и раньше, увеличился только визовый сбор — с €35 до €80.

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