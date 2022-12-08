Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену с 1 января
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Об этом сообщило председательство Чехии в ЕС в Twitter.
«Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет.
Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству.
При этом министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявлял, что не готов поддержать расширение зоны действия Шенгенского соглашения.
В конце сентября Еврокомиссия опубликовала обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, в какую европейскую страну россияне могут получить «шенген». По его словам, Италия, Испания, Греция продолжают выдавать туристические визы россиянам по тем же правилам, как и раньше, увеличился только визовый сбор — с €35 до €80.