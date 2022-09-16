В АТОР прокомментировали ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, в какую европейскую страну россияне могут получить шенген.

По нашей информации, Италия, Испания, Греция продолжают выдавать туристические визы россиянам по тем же правилам, как и раньше. Увеличился только визовый сбор — с €35 до €80, сообщил он в беседе с «Российская газетой».

«А сроки ожидания выдачи шенгена — 2—3 недели. Но это касается только тех, кто подавал документы в конце августа — начале сентября. Каким сейчас будет срок ожидания туристической визы, мы узнаем только в начале октября. Визовые центры пока сами не знают, как долго будет идти рассмотрение документов. Ждут разъяснений со стороны своих консульств. Пока вопросов больше, чем ответов», — констатировал эксперт.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о ситуации с оформлением шенгенских виз.