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Еврокомиссия рекомендовала ужесточить процесс выдачи шенгенских виз для россиян

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Еврокомиссия опубликовала обновлённые рекомендации для стран — членов ЕС по ужесточению выдачи краткосрочных шенгенских виз россиянам, заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.
Еврокомиссия рекомендовала ужесточить процесс выдачи шенгенских виз для россиян
  • РИА Новости

«Государства-члены ЕС должны проводить строгую проверку на предмет того, может ли конкретное лицо представлять угрозу для безопасности, или угрожать международным отношениям одного из государств ЕС. В этом случае виза выдаваться не должна», — цитирует её РИА Новости.

Как отметили в ТАСС со ссылкой на еврокомиссара, европейские страны не должны принимать заявления на получение виз гражданами России, находящимся за её пределами. Кроме того, россияне с «шенгеном» не имеют права находиться в странах союза дольше 90 дней.

«В шенгенском кодексе чётко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», — напомнила Юханссон.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов Евросоюз решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощённом визовом режиме.

Финляндия предложила Европейскому союзу включить туристические визы в сферу санкций ЕС.

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