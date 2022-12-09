В конгрессе США рассказали о проблеме с проверкой надёжности информаторов ФБР

Член нижней палаты конгресса США Джим Джордан обратился к директору ФБР Кристоферу Рэю по поводу конфиденциальных информаторов, привлекаемых к работе бюро. По словам парламентария, участились случаи, когда источники предоставляли ложные сведения. С его письмом ознакомился RT.

«В последние несколько лет ФБР преследуют неудачи в том, что касается использования конфиденциальных информаторов в громких и чувствительных расследованиях, когда впоследствии оказывается, что данные источника вводят в заблуждение или являются сфабрикованными либо по иной причине ненадёжными», — заявил Джордан.

Он отметил, что Управление генерального инспектора Министерства юстиции США также выявило проблемы, связанные с процессом привлечения конфиденциальных информаторов. По словам конгрессмена, некоторые осведомители «получали большой объём средств налогоплательщиков и предоставляли бесполезные сведения».

В качестве одного из нашумевших примеров он назвал экс-агента британской разведки MI6 Кристофера Стила, который в своё время подготовил компромат на 45-го президента США Дональда Трампа о его «связях» с Россией.

«ФБР знало, что Стил работал на политических оппонентов президента Трампа, и имело сомнения на счёт достоверности его информации. Недавние свидетельства показали, что ФБР даже предлагало заплатить Стилу «до $1 млн», чтобы он подтвердил свои ложные заявления о российском вмешательстве», — говорится в письме.

Конгрессмен также напомнил о привлечении к программе информаторов россиянина Игоря Данченко, которого подозревали в незаконном сборе информации для «досье Трампа».

«И в случае со Стилом, и в случае с Данченко находящаяся в открытом доступе информация указывает на то, что ФБР либо проигнорировало настораживающие факторы, касающиеся надёжности информатора, либо преднамеренно исказило эту информацию», — заключил парламентарий.

В связи с этим Джордан попросил директора бюро расследований пояснить среди прочего, как в ФБР происходит проверка источников информации и работа с ними.

Ранее Трамп обвинил Минюст США в коррумпированности. По словам политика, за ложь о нём в ведомстве предлагали Стилу крупную сумму денег.