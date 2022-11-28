Трамп обвинил Минюст США в коррумпированности

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил американское Министерство юстиции в коррумпированности.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Министерство «юстиции» является коррумпированным. Предлагали Кристоферу Стилу $1 млн долларов за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы «добраться до Трампа», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В июле 2018 года сообщалось, что суд в США обязал компанию Fusion GPS, которая составила досье о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией, дать свидетельства под присягой. Документ, содержащий неподтверждённые обвинения в адрес Трампа, был опубликован в январе 2017 года на сайте Buzzfeed. Для сбора материалов Fusion GPS наняла бывшего агента британской разведки Кристофера Стила.

Ранее Трамп объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.

Вскоре после этого глава Минюста США, генпрокурор Меррик Гарленд назначил спецпрокурора по расследованию дела в отношении Трампа.