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Присяжные в США оправдали россиянина Данченко по делу о даче ложных показаний ФБР

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Жюри присяжных в США признали невиновным россиянина Игоря Данченко по обвинению в даче ложных показаний ФБР о связях экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с Россией.

Как сообщает РИА Новости, присяжные оправдали россиянина по четырём пунктам обвинения. Пятый снял во время процесса судья.

Ранее Данченко в ходе заседания суда в США отказался признать вину в даче ложных показаний ФБР.

Его подозревали в незаконном сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, которое было опубликовано в 2017 году и указывало на якобы связи Трампа с Россией. Данченко грозило до 25 лет лишения свободы.

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