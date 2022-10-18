Присяжные в США оправдали россиянина Данченко по делу о даче ложных показаний ФБР
Как сообщает РИА Новости, присяжные оправдали россиянина по четырём пунктам обвинения. Пятый снял во время процесса судья.
Ранее Данченко в ходе заседания суда в США отказался признать вину в даче ложных показаний ФБР.
Его подозревали в незаконном сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, которое было опубликовано в 2017 году и указывало на якобы связи Трампа с Россией. Данченко грозило до 25 лет лишения свободы.