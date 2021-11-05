Суд в США заключил под стражу аналитика Данченко по делу о даче ложных показаний ФБР

Аналитику Игорю Данченко грозит до 25 лет лишения свободы по делу о даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР). По решению суда он останется под стражей, пока не получит электронный браслет слежения.

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Об этом сообщает РИА Новости. Как отмечается, за освобождение Данченко из-под стражи суд назначил залог в $100 тыс. Также он должен в течение 24 часов сдать властям США свой паспорт. Ранее власти США обвинили Данченко в даче ложных показаний ФБР. Его подозревают в незаконном сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.