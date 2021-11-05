Суд в США заключил под стражу аналитика Данченко по делу о даче ложных показаний ФБР
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, за освобождение Данченко из-под стражи суд назначил залог в $100 тыс.
Также он должен в течение 24 часов сдать властям США свой паспорт.
Ранее власти США обвинили Данченко в даче ложных показаний ФБР.
Его подозревают в незаконном сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.