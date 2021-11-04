NYT: в США арестовали аналитика Игоря Данченко по делу о возможных связях Трампа с Россией

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В Соединённых Штатах арестовали российского аналитика Игоря Данченко, которого подозревают в сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.
NYT: в США арестовали аналитика Игоря Данченко по делу о возможных связях Трампа с Россией
  • © Choochart Choochaikupt / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, арест Данченко стал результатом расследования спецпрокурора Джона Дарема, который был назначен администрацией бывшего президента США для расследования обстоятельств слежки спецслужб за штабом Трампа.

В феврале 2020 года предвыборный штаб Трампа подал иск против The New York Times в связи с «ложными обвинениями в сговоре с Россией».

В жалобе утверждается, что газета знала о ложности данных заявлений во время публикации, однако «сделала это с намеренной целью нанести ущерб кампании».

В марте 2019 года американское Министерство юстиции передало конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера. В нём отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.

Как следует из документа, «расследование не выявило, что участники кампании Трампа вступили в сговор с Россией или координировали действия по вмешательству». 

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