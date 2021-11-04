В США предъявили обвинения аналитику Данченко в даче ложных показаний ФБР

Власти США предъявили обвинения аналитику Игорю Данченко по пяти пунктам в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР). Об этом сообщили в американском Минюсте.

«Предъявленные обвинения связаны с источниками информации, которые он использовал, чтобы предоставить сведения британской фирме, которая готовила то, что фигурирует в обвинительном заключении как «отчёт компании», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.

Ранее появилась информация о том, что в Соединённых Штатах арестовали российского аналитика Игоря Данченко, которого подозревают в сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.