В США предъявили обвинения аналитику Данченко в даче ложных показаний ФБР

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Власти США предъявили обвинения аналитику Игорю Данченко по пяти пунктам в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР). Об этом сообщили в американском Минюсте.
В США предъявили обвинения аналитику Данченко в даче ложных показаний ФБР
  • © AP Photo / Patrick Semansky

«Предъявленные обвинения связаны с источниками информации, которые он использовал, чтобы предоставить сведения британской фирме, которая готовила то, что фигурирует в обвинительном заключении как «отчёт компании», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.

Ранее появилась информация о том, что в Соединённых Штатах арестовали российского аналитика Игоря Данченко, которого подозревают в сборе информации для так называемого досье на экс-президента США Дональда Трампа, опубликованного в 2017 году и указывающего на его связи с Россией.

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