Узнать больше

ФБР организовало пункты слежения за возможным влиянием на выборы в США

Короткая ссылка
Федеральное бюро расследований (ФБР) США организовало пункты контроля за потенциальным иностранным влиянием на выборы.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что в задачи наблюдательных пунктов входит «выявление вредоносной активности, которая может быть приписана иностранным властям или их посредникам».

Главным образом в ФБР обеспокоены Россией, Ираном и КНР.

Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал «независимо мыслящим» избирателям проголосовать на предстоящих выборах в конгресс за республиканцев для установления баланса, пока в администрации работают демократы.

Как отметил ведущий Fox News Такер Карлсон, члены Демократической партии США в ужасе от того, что новый владелец Twitter позволит пользователям критиковать их в соцсети, потому что «без цензуры Демократическая партия не может больше удерживать власть».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить