ФБР организовало пункты слежения за возможным влиянием на выборы в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США организовало пункты контроля за потенциальным иностранным влиянием на выборы.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что в задачи наблюдательных пунктов входит «выявление вредоносной активности, которая может быть приписана иностранным властям или их посредникам».

Главным образом в ФБР обеспокоены Россией, Ираном и КНР.

Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал «независимо мыслящим» избирателям проголосовать на предстоящих выборах в конгресс за республиканцев для установления баланса, пока в администрации работают демократы.

Как отметил ведущий Fox News Такер Карлсон, члены Демократической партии США в ужасе от того, что новый владелец Twitter позволит пользователям критиковать их в соцсети, потому что «без цензуры Демократическая партия не может больше удерживать власть».