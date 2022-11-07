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Маск призвал избирателей голосовать за республиканцев на выборах в конгресс

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Американский предприниматель Илон Маск посоветовал «независимо мыслящим» избирателям проголосовать на предстоящих выборах в конгресс за республиканцев для установления баланса, пока в администрации работают демократы.
Маск призвал избирателей голосовать за республиканцев на выборах в конгресс
  • AP
  • © Patrick Pleul/Pool

«Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие эксцессы обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент — демократ», — написал Маск в Twitter.

В мае  предприниматель назвал Демократическую партию США партией раскола и объявил, что намерен поддержать республиканцев на предстоящих выборах.

Как отметил ведущий Fox News Такер Карлсон, члены Демократической партии США в ужасе от того, что новый владелец Twitter позволит пользователям критиковать их в соцсети, потому что «без цензуры Демократическая партия не может больше удерживать власть».

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