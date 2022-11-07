Маск призвал избирателей голосовать за республиканцев на выборах в конгресс
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«Независимо мыслящим избирателям: разделение полномочий ограничивает худшие эксцессы обеих партий. Поэтому я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент — демократ», — написал Маск в Twitter.
В мае предприниматель назвал Демократическую партию США партией раскола и объявил, что намерен поддержать республиканцев на предстоящих выборах.
Как отметил ведущий Fox News Такер Карлсон, члены Демократической партии США в ужасе от того, что новый владелец Twitter позволит пользователям критиковать их в соцсети, потому что «без цензуры Демократическая партия не может больше удерживать власть».