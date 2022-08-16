Главу ФБР Рэя подозревают в использовании самолётов ведомства в личных целях

Члены палаты представителей США выступили с требованием к главе Федерального бюро расследований Кристоферу Рэю предоставить отчёт об использовании им правительственных самолётов для личных поездок.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо ряда конгрессменов, представляющих комитеты палаты представителей по надзору и разведке.

«В свете недавней публикации газеты New York Post о том, что вы покинули слушания в сенате досрочно, чтобы полететь на самолете ФБР в личный отпуск, у нас возникли вопросы по поводу того, надлежащим ли образом вы возмещаете налогоплательщикам средства за использование правительственного самолёта в личных целях», — говорится в письме.

Отмечается, что в письме говорится о нескольких случаях использования Рэем ведомственного самолёта в личных целях.

Также в письме сказано, что некоторым чиновникам разрешается использовать правительственные самолёты для личных поездок, однако они должны выплатить все расходы.

Авторы письма потребовали от главы ФБР предоставить к 29 августа отчёт от том, что он выплатил все расходы.

Ранее агенты ФБР США конфисковали телефон у конгрессмена-республиканца Скотта Перри, который является союзником бывшего американского президента Дональда Трампа.