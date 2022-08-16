Главу ФБР Рэя подозревают в использовании самолётов ведомства в личных целях
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на письмо ряда конгрессменов, представляющих комитеты палаты представителей по надзору и разведке.
«В свете недавней публикации газеты New York Post о том, что вы покинули слушания в сенате досрочно, чтобы полететь на самолете ФБР в личный отпуск, у нас возникли вопросы по поводу того, надлежащим ли образом вы возмещаете налогоплательщикам средства за использование правительственного самолёта в личных целях», — говорится в письме.
Отмечается, что в письме говорится о нескольких случаях использования Рэем ведомственного самолёта в личных целях.
Также в письме сказано, что некоторым чиновникам разрешается использовать правительственные самолёты для личных поездок, однако они должны выплатить все расходы.
Авторы письма потребовали от главы ФБР предоставить к 29 августа отчёт от том, что он выплатил все расходы.
Ранее агенты ФБР США конфисковали телефон у конгрессмена-республиканца Скотта Перри, который является союзником бывшего американского президента Дональда Трампа.