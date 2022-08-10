CBS: агенты ФБР конфисковали мобильный телефон у конгрессмена-союзника Трампа

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США конфисковали телефон у конгрессмена-республиканца Скотта Перри, который является союзником бывшего американского президента Дональда Трампа.

Об этом информирует телеканал CBS со ссылкой на заявление самого законодателя.

«Сегодня утром... трое агентов ФБР навестили меня и забрали мой сотовый телефон», — заявил конгрессмен.

О причинах изъятия информации не приводится.

Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

По его мнению, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их нежеланием участия Трампа в выборах президента в 2024 году.