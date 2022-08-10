CBS: агенты ФБР конфисковали мобильный телефон у конгрессмена-союзника Трампа
Об этом информирует телеканал CBS со ссылкой на заявление самого законодателя.
«Сегодня утром... трое агентов ФБР навестили меня и забрали мой сотовый телефон», — заявил конгрессмен.
О причинах изъятия информации не приводится.
Ранее Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.
По его мнению, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их нежеланием участия Трампа в выборах президента в 2024 году.