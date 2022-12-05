Independent: лидер консерваторов Британии Захави призвал медиков отказаться от забастовок

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Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави призвал работников Национальной службы здравоохранения отказаться от забастовок.

Об этом сообщила газета The Independent.

«Сейчас время объединиться и послать очень чёткий сигнал (президенту России Владимиру. — RT) Путину, что мы не будем разделены таким образом», — заявил Захави.

По его словам, забастовки демонстрируют разобщённость Великобритании в условиях необходимости формирования единого фронта для оппозиции России.

Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак ранее констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.

Глава Банка Англии Эндрю Бейн признал, что для Британии нет способов безболезненно выйти из кризиса.

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