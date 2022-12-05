Independent: лидер консерваторов Британии Захави призвал медиков отказаться от забастовок

Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави призвал работников Национальной службы здравоохранения отказаться от забастовок.

Об этом сообщила газета The Independent.

«Сейчас время объединиться и послать очень чёткий сигнал (президенту России Владимиру. — RT) Путину, что мы не будем разделены таким образом», — заявил Захави.

По его словам, забастовки демонстрируют разобщённость Великобритании в условиях необходимости формирования единого фронта для оппозиции России.

Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак ранее констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.

Глава Банка Англии Эндрю Бейн признал, что для Британии нет способов безболезненно выйти из кризиса.