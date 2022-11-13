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Власти предупредили британцев о повышении налогов

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Глава Минфина Великобритании Джереми Хант предупредил жителей страны о повышении налогов, которые коснутся прежде всего состоятельных британцев.
Власти предупредили британцев о повышении налогов
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«Мы будем просить всех идти на жертвы, но я думаю, что в справедливом обществе, которым является британское, нам нужно признать, что мы не можем просить о многом людей с наименьшим уровнем доходов», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Министр отметил, что новое правительство поставило своей первоочередной задачей добиться снижения уровня инфляции, который стал самым высоким за последние 40 лет.

«Я боюсь, что мы все будем платить немного больше налогов», — добавил Хант.

Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак ранее констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.

Глава Банка Англии Эндрю Бейн признал, что для Британии нет способов безболезненно выйти из кризиса.

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