Блинкен: конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма»
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной — спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия», — заявил Блинкен в интервью CNN.
По его словам, власти США на постоянной основе рассматривают возможные меры увеличения давления на Россию.
Ранее Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.
23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».
Замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов заявил, что резолюция ЕС о признании России «страной — спонсором терроризма» является недружественным шагом.