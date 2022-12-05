Блинкен: конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идёт работа над альтернативой признанию России «страной — спонсором терроризма».

«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной — спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия», — заявил Блинкен в интервью CNN.

По его словам, власти США на постоянной основе рассматривают возможные меры увеличения давления на Россию.

Ранее Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».

Замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов заявил, что резолюция ЕС о признании России «страной — спонсором терроризма» является недружественным шагом.