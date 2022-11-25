МИД: резолюция ЕС о признании России «спонсором терроризма» — часть заказной кампании

Резолюция ЕС о признании России «страной — спонсором терроризма» является недружественным шагом, заявил замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

«Данный недружественный шаг является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении нашей страны, и не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», — говорится в заявлении дипломата.

Сыромолотов подчеркнул, что Россия всегда проявляла себя как ответственный участник в сфере антитеррористической деятельности, в то время как Запад в 1990-е годы выступал спонсором преступников и раскручивал информационную кампанию о якобы нарушении Москвой прав человека.

«Если отдельным странам или Европарламенту хочется поискать настоящих террористов, то предлагаем повнимательнее посмотреть и поглубже разобраться в произошедшем не так давно в Балтийском и Чёрном морях, а не участвовать в параде бутафорских резолюций», — добавил дипломат.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.