Евродепутат Дейли осудила резолюцию ЕП о признании России «спонсором терроризма»
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Дейли также напомнила о вторжении сил НАТО в Ливию.
Она назвала Ливию страной, раздираемой конфликтом, а также отметила, что в данный момент там полностью разрушена экономика.
«Вот каково наследие НАТО, вот стратегия НАТО в отношении прав человека и демократии», — приводит её слова РИА Новости.
23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».
Замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов заявил, что резолюция ЕС о признании России «страной — спонсором терроризма» является недружественным шагом.