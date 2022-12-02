Евродепутат Дейли осудила резолюцию ЕП о признании России «спонсором терроризма»

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли раскритиковала резолюцию Европарламента о признании России «страной — спонсором терроризма», заявив, что проголосовала против такого решения.

Дейли также напомнила о вторжении сил НАТО в Ливию.

Она назвала Ливию страной, раздираемой конфликтом, а также отметила, что в данный момент там полностью разрушена экономика.

«Вот каково наследие НАТО, вот стратегия НАТО в отношении прав человека и демократии», — приводит её слова РИА Новости.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма».

Замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов заявил, что резолюция ЕС о признании России «страной — спонсором терроризма» является недружественным шагом.