В ЕП подняли вопрос о роли санкций против России на фоне рецессии в Европе

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента от Франции Жордан Барделла направил в Еврокомиссию письмо в связи с вхождением зоны евро в рецессию. Политик отметил, что экономические санкции Запада против России негативно скажутся на жителях ЕС. С обращением ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о роли санкций против России на фоне рецессии в Европе
  • РИА Новости

В своём письме Барделла попросил ЕК пояснить, как антироссийские санкции связаны с рецессией в Евросоюзе. 

«Какую роль, по мнению Еврокомиссии, антироссийские экономические санкции Европы сыграли в возникновении рецессии, которая в скором времени захлестнёт еврозону?» — спросил парламентарий. 

По его мнению, введение ограничений против России в связи с конфликтом на Украине обоснованно, однако может иметь последствия.

Так, парламентская «Группа по вопросам идентичности и демократии», в которой состоит евродепутат, предостерегает от риска контрпродуктивности экономических санкций. Политики считают, что они «пойдут на пользу» Москве и негативно скажутся на жителях Европы. 

Ранее в ЕК заявили, что в конце года большинство стран ЕС вступят в рецессию. По прогнозам, экономика зоны евро будет сокращаться в IV квартале 2022 года и в I квартале 2023 года.

Более того, рецессия грозит примерно трети мировой экономики в следующем году. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. 

Между тем, по мнению экспертов, экономическая ситуация в Европе не представляет для России большой угрозы. 

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