Глава МВФ: около трети мировой экономики грозит рецессия в 2023 году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что примерно треть мировой экономики столкнётся с рецессией в 2023 году.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с представителями международных организаций в Берлине.

«Около трети мировой экономики в следующем году будет находиться в рецессии», — цитирует её ТАСС.

Она также подчеркнула, что инфляция будет сохраняться дольше, но постепенно снизится в 2023 году и составит 6,5%.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Соединённые Штаты выгодоприобретателем от рецессии в Европе.