Глава МВФ: около трети мировой экономики грозит рецессия в 2023 году
Об этом она сказала на совместной пресс-конференции по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с представителями международных организаций в Берлине.
«Около трети мировой экономики в следующем году будет находиться в рецессии», — цитирует её ТАСС.
Она также подчеркнула, что инфляция будет сохраняться дольше, но постепенно снизится в 2023 году и составит 6,5%.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Соединённые Штаты выгодоприобретателем от рецессии в Европе.