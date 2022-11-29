Глава МВФ: около трети мировой экономики грозит рецессия в 2023 году

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что примерно треть мировой экономики столкнётся с рецессией в 2023 году.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции по итогам встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с представителями международных организаций в Берлине.

«Около трети мировой экономики в следующем году будет находиться в рецессии», — цитирует её ТАСС.

Она также подчеркнула, что инфляция будет сохраняться дольше, но постепенно снизится в 2023 году и составит 6,5%.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Соединённые Штаты выгодоприобретателем от рецессии в Европе.

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