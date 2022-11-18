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Первый вице-премьер Белоусов назвал российскую экономику островком стабильности

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Российская экономика в условиях санкций является островком стабильности. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Первый вице-премьер Белоусов назвал российскую экономику островком стабильности
  • РИА Новости

«У нас в этом отношении всё гораздо более устойчиво. В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности», — приводит РИА Новости его слова на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС).

Белоусов добавил, что развитие событий в российской экономике спрогнозировать легче, чем в других странах.

«Что касается Европы — там ситуация другая. Нужно понимать, что дело не только в рецессии, рецессия — это некое следствие», — подчеркнул вице-премьер.

Белоусов напомнил, что рынки в Европе «пришли в движение» ещё в 2021 году.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала осенний прогноз Еврокомиссии о том, что в конце года большинство государств-членов Евросоюза вступят в рецессию.

По её словам, данные события не будут представлять для России большой угрозы, так как страна значительно сократила как экспорт, так и импорт из стран ЕС.

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