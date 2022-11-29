В Турции сообщили о координации действий по операции в САР и Ираке с Россией

Короткая ссылка
Турция координировала свои действия в ходе операции на севере Сирии и Ирака с Россией, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью телеканалу AHaber.
В Турции сообщили о координации действий по операции в САР и Ираке с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Isa Özdere / EyeEm

«Эти вопросы обсуждаются, относительно наших планов проведения операций ВВС. Как мы вошли в воздушное пространство в Телль-Рифате? Обсудили это (с Россией. — RT), координировали свои действия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооружённые силы провели воздушную операцию в Сирии и северном Ираке.

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор по инициативе Анкары. Они обсудили ситуацию на севере Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что проведение наземной операции Турции в Сирии может усилить напряжённость в регионе и привести к росту террористической активности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить