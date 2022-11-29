В Турции сообщили о координации действий по операции в САР и Ираке с Россией
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«Эти вопросы обсуждаются, относительно наших планов проведения операций ВВС. Как мы вошли в воздушное пространство в Телль-Рифате? Обсудили это (с Россией. — RT), координировали свои действия», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооружённые силы провели воздушную операцию в Сирии и северном Ираке.
Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор по инициативе Анкары. Они обсудили ситуацию на севере Сирии.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что проведение наземной операции Турции в Сирии может усилить напряжённость в регионе и привести к росту террористической активности.