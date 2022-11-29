В Турции сообщили о координации действий по операции в САР и Ираке с Россией

Турция координировала свои действия в ходе операции на севере Сирии и Ирака с Россией, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью телеканалу AHaber.

«Эти вопросы обсуждаются, относительно наших планов проведения операций ВВС. Как мы вошли в воздушное пространство в Телль-Рифате? Обсудили это (с Россией. — RT), координировали свои действия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооружённые силы провели воздушную операцию в Сирии и северном Ираке.

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор по инициативе Анкары. Они обсудили ситуацию на севере Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что проведение наземной операции Турции в Сирии может усилить напряжённость в регионе и привести к росту террористической активности.