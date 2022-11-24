Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию на севере Сирии

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонный разговор по инициативе Анкары. Они обсудили ситуацию на севере Сирии.

«Обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации «Черноморской инициативы», — сообщило российское Министерство обороны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооружённые силы провели воздушную операцию в Сирии и северном Ираке в связи с тем, что Россия якобы отказалась выполнять свои обещания по поводу курдских формирований, которые Анкара считает террористическими.

В МИД России отметили, что проведение наземной операции Турции в Сирии может усилить напряжённость в регионе и привести к росту террористической активности.