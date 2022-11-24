Захарова: наземная операция Турции в Сирии может привести к росту активности террористов
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Мы понимаем озабоченности Турции по поводу угроз её национальной безопасности. Полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряжённость в регионе и приведёт к росту террористической активности», — сказала она.
Ранее спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация пыталась убедить турецких коллег на встрече в Астане воздержаться от проведения операции в Сирии.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.