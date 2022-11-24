Захарова: наземная операция Турции в Сирии может привести к росту активности террористов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проведение наземной операции Турции в Сирии может усилить напряжённость в регионе и привести к росту террористической активности.

«Мы понимаем озабоченности Турции по поводу угроз её национальной безопасности. Полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряжённость в регионе и приведёт к росту террористической активности», — сказала она.

Ранее спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация пыталась убедить турецких коллег на встрече в Астане воздержаться от проведения операции в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.