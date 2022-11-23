Спецпредставитель президента России заявил, что Москва отговаривала Анкару от операции

Российская делегация пыталась убедить турецких коллег на встрече в Астане воздержаться от проведения операции в Сирии, заявил спецпредставитель президента России по САР Александр Лаврентьев.

«Мы, конечно же, воспользовались астанинской площадкой для того, чтобы провести очень подробные беседы с нашими турецкими коллегами и постараться убедить их в том, чтобы воздержаться от проведения полномасштабных наземных операций», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение о проведении воздушной операции на севере Сирии, заявил, что Анкара имеет право на своё усмотрение решать проблемы в сфере безопасности.

Он также отметил, что операции на севере Сирии и Ирака являются «только началом».

При этом турецкий лидер допустил возможность встречи с сирийским лидером Башаром Асадом.