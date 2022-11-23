Эрдоган оправдал решение властей Турции о проведении воздушной операции на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение о проведении воздушной операции на севере Сирии, заявил, что Анкара имеет право на своё усмотрение решать проблемы в сфере безопасности.

«Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за её пределами. Мы имеем право сами решать свои проблемы на севере Сирии», — цитирует его ТАСС.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической, нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака. По информации турецкого Минобороны, были уничтожены штаб, тоннели и склады РПК.

Решение о проведении операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.