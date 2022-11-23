Эрдоган заявил, что операции на севере Сирии и Ирака являются «только началом»

Операции Турции на севере Сирии и Ирака — это только начало, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наши начавшиеся операции являются только началом мероприятий по обеспечению безопасности наших границ», — цитирует его РИА Новости.

По словам турецкого лидера, Анкара решительно настроена обеспечить безопасность государственных границ.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Решение о проведении операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.

В Центральном командовании (CENTCOM) Вооружённых сил США заявили, что Вашингтон выступает против любых военных действий, ведущих к дестабилизации ситуации в Сирии.