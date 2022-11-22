Пентагон: США выступают против любых дестабилизирующих ситуацию в Сирии действий

США выступают против любых военных действий, ведущих к дестабилизации ситуации в Сирии, заявили ТАСС в Центральном командовании (CENTCOM) Вооружённых сил США.

Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что самолёты турецких ВВС нанесли днём ранее удар по одному из американских центров подготовки бойцов курдских Сирийских демократических сил (СДС) в северо-восточной сирийской провинции Хасеке.

«Мы выступаем против любых военных действий, дестабилизирующих ситуацию в Сирии. Эти действия угрожают нашим общим целям, включая борьбу с ИГ*», — говорится в заявлении полковника Джозефа Бучино.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.