Пентагон: США выступают против любых дестабилизирующих ситуацию в Сирии действий
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Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что самолёты турецких ВВС нанесли днём ранее удар по одному из американских центров подготовки бойцов курдских Сирийских демократических сил (СДС) в северо-восточной сирийской провинции Хасеке.
«Мы выступаем против любых военных действий, дестабилизирующих ситуацию в Сирии. Эти действия угрожают нашим общим целям, включая борьбу с ИГ*», — говорится в заявлении полковника Джозефа Бучино.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.