Европейские члены НАТО уменьшат помощь Киеву из-за экономических проблем.

Об этом говорится в статье Global Times.

«В результате вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне», — сообщается в статье.

Отмечается, что европейские страны столкнулись с ростом счетов за электроэнергию и высокой инфляцией.

Ранее газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

По информации газеты The New York Times, 20 из 30 членов НАТО исчерпали свои возможности для поставок вооружения на Украину.

Как пишет Die Welt, Германия столкнулась с нехваткой патронов и снарядов в связи с поставками вооружения Украине.