Die Welt: в Германии столкнулись с нехваткой боеприпасов из-за поставок оружия Украине
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«Боевые действия на Украине привели к огромному расходу боеприпасов и показали войскам НАТО, что им нужно пополнить свои запасы», — говорится в статье.
Кроме того, отметил автор материала, производство боеприпасов осложнено также нехваткой пороха, с которой Берлин столкнулся после сокращения его поставок из Китая.
По словам Хегманна, в случае вооружённого конфликта запасов боеприпасов хватит «на несколько часов», а в лучшем случае — «на пару дней».
Ранее газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.
По информации газеты The New York Times, 20 из 30 членов НАТО исчерпали свои возможности для поставок вооружения на Украину.