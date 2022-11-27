NYT: большая часть стран НАТО исчерпала потенциал для поставок вооружения Украине
«Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО «значительно исчерпали себя», — говорится в материале.
По словам собеседника издания, оставшиеся десять стран НАТО всё ещё выражают свою готовность продолжать оказывать помощь Киеву.
Он уточнил, что речь идёт в том числе о Франции, Германии, Италии и Нидерландах.
Ранее газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.