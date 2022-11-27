NYT: большая часть стран НАТО исчерпала потенциал для поставок вооружения Украине

Газета The New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса пишет, что 20 из 30 членов НАТО исчерпали свои возможности для поставок вооружения на Украину.

«Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО «значительно исчерпали себя», — говорится в материале.

По словам собеседника издания, оставшиеся десять стран НАТО всё ещё выражают свою готовность продолжать оказывать помощь Киеву.

Он уточнил, что речь идёт в том числе о Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

Ранее газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.