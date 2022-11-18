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Politico: США призвали Европу и Украину осторожнее говорить о причинах инцидента в Польше

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Соединённые Штаты в последние дни находились в постоянном контакте с европейскими союзниками и окружением президента Украины Владимира Зеленского, призывая их давать более осторожные комментарии касательно падения ракеты на территории Польши.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на анонимные американские и европейские источники.

Кроме того, по данным издания, представители американской политической элиты потребовали от членов НАТО «воздержаться от категоричных заявлений», пока официально не завершится расследование инцидента.

Ранее Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской.

До этого Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.

По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.

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