США не меняют расстановку своих сил в Польше после ЧП с ракетой

США не намереваются менять расстановку американских сил и средств в Польше после инцидента с ракетой на польской территории, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что министр обороны США провёл переговоры с польским коллегой.

По её словам, министр дал понять, что американская сторона предложила Польше помощь в расследовании.

«Но в плане расстановки и перемещения сил и тому подобного ничего не изменилось… в Польше», — цитирует ТАСС Сингх.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши. Позднее он добавил: «Мы не знаем на 100%».

Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.

Как позднее сообщил президент Польши Анджей Дуда, высока вероятность того, что упавшая ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США не видят свидетельств, которые бы опровергали выводы Польши о том, что ракета была украинской.