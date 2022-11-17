CNN: США призвали Украину аккуратнее рассуждать о ЧП в Польше

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Киев аккуратнее рассуждать об инциденте с падением ракет в Польше, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский примерно через час после инцидента заявил, что по Польше попали «российские ракеты».

«Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после этих заявлений и призвал чиновников более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши. Позднее он добавил: «Мы не знаем на 100%».

Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.

Как позднее сообщил президент Польши Анджей Дуда, высока вероятность того, что упавшая ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США не видят свидетельств, которые бы опровергали выводы Польши о том, что ракета была украинской.