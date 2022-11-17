CNN: Зеленский безуспешно пытался дозвониться Байдену после инцидента в Польше

Украинский президент Владимир Зеленский после инцидента с ракетой в Польше пытался дозвониться американскому лидеру Джо Байдену, но безуспешно, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши. Позднее он добавил: «Мы не знаем на 100%».

Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.

Как позднее сообщил президент Польши Анджей Дуда, высока вероятность того, что упавшая ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что США не видят свидетельств, которые бы опровергали выводы Польши о том, что ракета была украинской.