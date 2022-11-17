Прокуратура Нидерландов удовлетворена приговором трём обвиняемым по делу MH17

Прокуратура Нидерландов заявила, что удовлетворена приговором суда трём обвиняемым по делу о крушении самолёта рейса MH17, заявила пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

«Прокуратура удовлетворена приговором», — цитирует РИА Новости ван де Мосдейк.

По её словам, особенно важным для близких родственников погибших было то, что суд рассмотрел дело широко.

Ранее в МИД России заявили, что судебное разбирательство в Нидерландах по делу об MH17 с его обширным «перечнем странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения», которые легли в основу вердикта, имеет все шансы стать одним из самых скандальных в истории судопроизводства.

17 ноября Окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате чего погибли 298 пассажиров.

При этом в ноябре 2021 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин в сентябре 2018 года сообщил, что ракета, сбившая самолёт, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, отправлена в воинскую часть в Украинской ССР и на территорию России не возвращалась.