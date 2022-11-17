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Гаагский суд заочно приговорил троих фигурантов дела об MH17 к пожизненному заключению

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Окружной суд Гааги приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 году, в результате которого погибли 298 пассажиров.
Гаагский суд заочно приговорил троих фигурантов дела об MH17 к пожизненному заключению
  • Gettyimages.ru

Такое заявление сделал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

«Только самое тяжёлое наказание возможно за подобное преступление. Таким образом, суд приговаривает Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному тюремному заключению», — цитирует его РИА Новости.

Суд приказал заключить их под стражу, однако никто из обвиняемых на заседании не присутствует.

С четвёртого фигуранта Олега Пулатова обвинения сняли.

В ноябре 2021 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин в сентябре 2018 года сообщил, что ракета, сбившая самолёт, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, отправлена в воинскую часть в Украинской ССР и на территорию России не возвращалась.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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