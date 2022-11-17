Гаагский суд заочно приговорил троих фигурантов дела об MH17 к пожизненному заключению
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Такое заявление сделал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
«Только самое тяжёлое наказание возможно за подобное преступление. Таким образом, суд приговаривает Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному тюремному заключению», — цитирует его РИА Новости.
Суд приказал заключить их под стражу, однако никто из обвиняемых на заседании не присутствует.
С четвёртого фигуранта Олега Пулатова обвинения сняли.
В ноябре 2021 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.
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