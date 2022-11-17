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Гаагский суд признал виновными трёх фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing

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Гаагский суд признал виновными трёх фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17. Решение огласил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Гаагский суд признал виновными трёх фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing
  • Gettyimages.ru

Согласно вердикту суда, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко признаны виновными в гибели 298 человек, которые были на борту самолёта.

С Олега Пулатова обвинения сняли, пишет РИА Новости.

При этом суд назвал достоверными все перехваченные переговоры с участием обвиняемых.

Вместе с этим суд назвал российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» компетентным по делу об авиакатастрофе, но заявил о его связи с российскими властями, отметив, что тем самым «убедительность под вопросом».

В ноябре 2021 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении самолёта очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин в сентябре 2018 года сообщил, что ракета, сбившая самолёт, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, отправлена в воинскую часть в Украинской ССР и на территорию России не возвращалась.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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