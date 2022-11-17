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Суд назвал достоверными перехваченные переговоры с участием обвиняемых по делу MH17

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Окружной суд Гааги назвал достоверными все перехваченные переговоры с участием обвиняемых по делу о крушении самолёта рейса MH17.
Суд назвал достоверными перехваченные переговоры с участием обвиняемых по делу MH17
  • РИА Новости

«Суд считает, что все перехваченные телефонные переговоры с участием обвиняемых по делу MH17 действительно велись, они достоверные», — приводит РИА Новости слова председательствующего судьи Хендрика Стинхейса.

Он отметил, что следов манипуляций обнаружено не было.

Ранее Окружной суд Гааги постановил, что самолёт рейса MH17 был сбит ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.

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