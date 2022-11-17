Окружной суд Гааги постановил, что самолёт рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК «Бук», запущенной со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.

«Мы установили, что самолёт рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК «Бук», запущенной со стороны поля в населённом пункте Первомайское», — сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Его слова приводит РИА Новости.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин в ноябре 2021 года заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.