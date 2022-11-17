Гаагский суд: MH17 был сбит из ЗРК «Бук» со стороны Первомайского
- РИА Новости
«Мы установили, что самолёт рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК «Бук», запущенной со стороны поля в населённом пункте Первомайское», — сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Его слова приводит РИА Новости.
Посол России в Нидерландах Александр Шульгин в ноябре 2021 года заявил, что следствие по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.