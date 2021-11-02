Посол России в Нидерландах назвал следствие по делу о крушении рейса MH17 однобоким

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Следствие по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства. Такое мнение высказал посол России в Нидерландах Александр Шульгин.
Посол России в Нидерландах назвал следствие по делу о крушении рейса MH17 однобоким
  • AP

«Очень однобоко действуют следователи, игнорируют важные материалы, которые предоставляет российская сторона», — цитирует РИА Новости Шульгина.

По его словам, ведущие следствие «охотно, без всякой проверки верят украинским представителям».

Посол назвал это двойными стандартами.

Ранее окружной суд Гааги приобщил к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году ответы российского концерна «Алмаз-Антей» на вопросы защиты.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года.

В июле 2021 года суд отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей».

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. 

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