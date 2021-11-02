Посол России в Нидерландах назвал следствие по делу о крушении рейса MH17 однобоким
- AP
«Очень однобоко действуют следователи, игнорируют важные материалы, которые предоставляет российская сторона», — цитирует РИА Новости Шульгина.
По его словам, ведущие следствие «охотно, без всякой проверки верят украинским представителям».
Посол назвал это двойными стандартами.
Ранее окружной суд Гааги приобщил к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году ответы российского концерна «Алмаз-Антей» на вопросы защиты.
Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года.
В июле 2021 года суд отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей».
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.