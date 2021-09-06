Судья заявил, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года
- Reuters
По его словам, суд к настоящему времени зарезервировал три дня для вынесения решения по делу.
«Это 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года или 15 декабря 2022 года», — цитирует ТАСС Стейнхёйса.
6 сентября окружной суд Гааги возобновил слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Ранее суд отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.