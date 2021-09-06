Судья заявил, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года

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Решение по делу о крушении в июле 2014 года на Украине рейса MH17 будет вынесено до конца 2022 года, объявил председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.
Судья заявил, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года
  • Reuters

По его словам, суд к настоящему времени зарезервировал три дня для вынесения решения по делу.

«Это 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года или 15 декабря 2022 года», — цитирует ТАСС Стейнхёйса.

6 сентября окружной суд Гааги возобновил слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины.

Ранее суд отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. 

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